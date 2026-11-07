छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान का असर हुआ कम, अगले 72 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज

पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कोहकामेटा में सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रायपुर और माना में दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश में दिन के समय अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है, जबकि रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंडक महसूस होने लगी है।