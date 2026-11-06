CG Politics: जेल में रामगोपाल अग्रवाल से मिले भूपेश बघेल, बोले- कांग्रेस नेता को गलत तरीके से बंद रखा गया है

CG Politics: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। जेल से बाहर आने के बाद भूपेश बघेल ने रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष को गलत तरीके से जेल में बंद करके रखा गया है। इस मुलाकात के बाद कथित शराब घोटाले और उससे जुड़े अन्य मामलों में रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी और रिहाई का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है।