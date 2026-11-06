CG News: खेत में पेड़ से लटका मिला 27 साल के युवक का शव, बाराद्वार पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलने के बाद बाराद्वार पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की तथा शव से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी जुटाई। घटना के संबंध में संबंधित लोगों से पूछताछ और अन्य जरूरी जांच की जा रही है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कर रही है। फिलहाल युवक की मौत से जुड़े कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है।