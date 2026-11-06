CG News: खेत में पेड़ से लटका मिला 27 साल के युवक का शव, बाराद्वार पुलिस ने शुरू की जांच

CG News: खेत में पेड़ से लटका मिला 27 साल के युवक का शव(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र के ग्राम अकलसरा में 27 वर्षीय युवक का शव खेत में पेड़ पर फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान गांव निवासी इंद्रजीत सिदार (27), पिता चमार सिंह के रूप में हुई है। शव रामभाठा रास्ते के पास स्थित खेत में मिला। घटना की सूचना मिलने पर बाराद्वार पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। युवक की मौत से गांव में शोक का माहौल है।
पुलिस के अनुसार, ग्राम अकलसरा निवासी इंद्रजीत सिदार (27), पिता चमार सिंह, बीती रात रामभाठा रास्ते के पास स्थित खेत में पेड़ पर फंदे से लटके मिले। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलने के बाद बाराद्वार पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की तथा शव से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी जुटाई। घटना के संबंध में संबंधित लोगों से पूछताछ और अन्य जरूरी जांच की जा रही है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कर रही है। फिलहाल युवक की मौत से जुड़े कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है।
27 वर्षीय युवक की मौत की खबर से अकलसरा गांव में शोक की लहर है। घटना के बाद से गांव के लोग दुखी हैं। युवक की असमय मौत से परिजनों और परिचितों में भी दुख का माहौल है।
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जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़