घोषणा के 3 साल बाद भी नैला चौकी को क्यों नहीं मिला थाने का दर्जा? 23 गांवों की सुरक्षा पर दबाव, जानें वजह!

इसी तरह मड़वा पावर प्लांट क्षेत्र में भी अधिक पुलिस बल की जरूरत होती है। मड़वा प्लांट क्षेत्र में आए दिन लोहे की चोरी, मारपीट और हड़ताल जैसी घटनाओं के कारण नैला पुलिस की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में पुलिस बल बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। विडंबना यह है कि यहां दर्ज होने वाले मामलों में एफआईआर की प्रक्रिया दो बार पूरी करनी पड़ती है। पहले चौकी में रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर कोतवाली में उसका नंबरीकरण किया जाता है। यानी एफआईआर को दो बार रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है। यदि नैला को स्वतंत्र थाने का दर्जा दे दिया जाए, तो थाना स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगा।