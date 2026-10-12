Chhattisgarh News: बच्चों के भविष्य से खिलवाड़! 18 निजी स्कूलों ने अब तक नहीं उठाईं सरकारी किताबें, जानें वजह

समग्र शिक्षा जांजगीर-चांपा के मुताबिक, जिले में 456 निजी स्कूल हैं और इनमें 59,978 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। शुक्रवार, 9 अक्टूबर तक की स्थिति में निजी स्कूलों ने 4 लाख 16 हजार किताबों का उठाव किया था। इनमें से 396 स्कूलों द्वारा 3 लाख 58 हजार किताबों की ही स्कैनिंग की गई थी, जबकि 57,960 किताबों की स्कैनिंग नहीं हुई थी। वहीं, स्कैनिंग के बावजूद केवल 2 लाख 69 किताबें ही बच्चों को बांटी गई थीं। इसके अलावा, 88,693 किताबों की स्कैनिंग होने के बावजूद उनका वितरण बच्चों को नहीं किया गया था। यानी हजारों किताबें स्कूलों में ही कहीं रखी हुई हैं।