ई-केवाईसी नहीं तो LPG सिलेंडर की रिफिल बुकिंग बंद, जांजगीर-चांपा में 39 हजार 215 कनेक्शन प्रभावित

ऐसे में इन उपभोक्ताओं को अब 1 अक्टूबर के बाद ब्लॉक कर दिया गया है। इनको गैस सिलेंडर मिलेगा ही नहीं। करीब 40 हजार प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था बड़ा झटका है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ऐसे परिवार, जिन्होंने लंबे समय से कनेक्शन संबंधी औपचारिकताएं अपडेट नहीं की हैं, उन्हें अब ई-केवाईसी करानी होगी। रसोई की आग जलती रहे, इसके लिए अब चूल्हे से पहले कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें चाहे विधायक हों या अन्य कोई जनप्रतिनिधि, सभी को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। तभी जाकर गैस सिलेंडर मिलेंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं मिलेगा।