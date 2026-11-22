Sakti Bus Accident: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे हादसों में लोगों की जान जा रही है। इसी बीच सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां बस की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस रांग साइड से आ रही थी और उसने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई।