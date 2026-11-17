Chhattisgarh Weather Update: दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब तेजी से चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, यह मौसमी तंत्र उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और 17 नवंबर को प्रबल चक्रवात का रूप ले सकता है। इसके बाद इसके और अधिक शक्तिशाली होने की संभावना है। अनुमान है कि 20 नवंबर को यह आंध्र प्रदेश और यनम के बीच नेल्लोर और तोनी के मध्य अति प्रबल चक्रवात के रूप में तट से टकरा सकता है। इस चक्रवाती तूफान का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी पड़ने की संभावना है। इसके चलते जांजगीर-चांपा जिले में 20 और 21 नवंबर को बारिश हो सकती है।