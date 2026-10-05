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जांजगीर चंपा

Truck Accident: जांजगीर में बड़ा हादसा, नदी में गिरते-गिरते बचा ट्रक, रेलिंग में अटका

Truck Accident: जांजगीर के सक्ती में बड़ा हादसा टल गया। भेडिकोना गांव के पास नदी में गिरते-गिरते बचा ट्रक पुल की रेलिंग में अटक गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया।
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जांजगीर चंपा

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Love Sonkar

Oct 05, 2026

Truck Accident

पुल की रेलिंग में अटका ट्रक (Photo Patrika)

Accident in Janjgir: सक्ती जिले के भेडिकोना गांव के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। नदी के पास से गुजर रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से जा टकराया और नदी में गिरने से बाल-बाल बच गया। ट्रक रेलिंग में अटक गया, जिससे वाहन का एक हिस्सा पुल के किनारे लटक गया।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। ट्रक के रेलिंग में अटकने के कारण मार्ग पर आवागमन भी प्रभावित हुआ। सड़क के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही बाधित होने लगी। हादसे की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। राहत की बात यह रही कि ट्रक नदी में नहीं गिरा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

रेलिंग में अटक गया ट्रक

जानकारी के अनुसार, ट्रक भेडिकोना गांव के पास नदी के नजदीक पहुंचा था। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक रेलिंग में फंस गया। ट्रक का संतुलन बिगड़ने से वह नदी की ओर झुक गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी।

आवागमन हुआ प्रभावित

ट्रक के पुल पर फंस जाने से सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। दोनों तरफ से आने-जाने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मार्ग पर जाम जैसी स्थिति बनने से वाहन चालकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। ट्रक को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई।

बड़ा हादसा टला

हादसे में सबसे बड़ी राहत यह रही कि ट्रक नदी में नहीं गिरा। यदि ट्रक रेलिंग तोड़कर नदी में गिर जाता तो चालक समेत अन्य लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। फिलहाल हादसे के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। ट्रक चालक को किसी तरह की चोट लगी है या नहीं, इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद स्पष्ट होगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुल की सुरक्षा व्यवस्था और रेलिंग की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ऐसे स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम बेहतर होने चाहिए, ताकि किसी भी वाहन के अनियंत्रित होने पर बड़ा हादसा रोका जा सके।

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Updated on:

05 Oct 2026 12:20 pm

Published on:

05 Oct 2026 12:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Truck Accident: जांजगीर में बड़ा हादसा, नदी में गिरते-गिरते बचा ट्रक, रेलिंग में अटका

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