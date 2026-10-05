Truck Accident: जांजगीर में बड़ा हादसा, नदी में गिरते-गिरते बचा ट्रक, रेलिंग में अटका

हादसे में सबसे बड़ी राहत यह रही कि ट्रक नदी में नहीं गिरा। यदि ट्रक रेलिंग तोड़कर नदी में गिर जाता तो चालक समेत अन्य लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। फिलहाल हादसे के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। ट्रक चालक को किसी तरह की चोट लगी है या नहीं, इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद स्पष्ट होगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुल की सुरक्षा व्यवस्था और रेलिंग की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ऐसे स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम बेहतर होने चाहिए, ताकि किसी भी वाहन के अनियंत्रित होने पर बड़ा हादसा रोका जा सके।