जांजगीर में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सवारी गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर, बाल-बाल बचे कई लोग

टक्कर के बाद रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली भी सड़क पर पलट गई। ट्रॉली के पलटते ही उसमें भरी रेत सड़क पर फैल गई। दुर्घटना के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगने की स्थिति बन गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। अकलतरा थाना क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना के बाद पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की।