पहले जमीन का सौदा किया, फिर दूसरे को बेच दी… जांजगीर-चांपा में ऐसे ऐंठे 49.70 लाख रुपए

शिकायतकर्ता के अनुसार, रकम लेने के बाद आरोपी ने उसी जमीन में से 9 खसरों की करीब 2.37 एकड़ भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी और उसकी रजिस्ट्री भी करा दी। इसके बाद जब शिकायतकर्ता ने शेष जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो आरोपी कथित तौर पर लगातार टालमटोल करता रहा। मामला संदिग्ध लगने पर जमीन से जुड़े राजस्व अभिलेखों की जांच कराई गई। जांच के दौरान उक्त जमीन के बैंक में बंधक होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी।