23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जांजगीर चंपा

पहले जमीन का सौदा किया, फिर दूसरे को बेच दी… जांजगीर-चांपा में ऐसे ऐंठे 49.70 लाख रुपए

Land Fraud Case: जांजगीर-चांपा में जमीन को भारमुक्त बताकर 49.70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक जमीन दूसरे को बेचने और दूसरी संपत्ति पर 20 लाख लेने के आरोप में हरिशंकर गुप्ता गिरफ्तार।
2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 23, 2026

Land Registry Fraud

जांजगीर चांपा में 49.70 लाख की धोखाधड़ी (Photo Source- Patrika)

Land Registry Fraud: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में जमीन के सौदे से जुड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। चांपा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर जमीन को भारमुक्त और विवादरहित बताकर कुल 49.70 लाख रुपये लेने और बाद में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी हरिशंकर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

Property Fraud Case: 22 खसरों की जमीन का किया था सौदा

पुलिस के अनुसार, चांपा निवासी वरुण सोमानी ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि मारुति विहार कॉलोनी चांपा निवासी 44 वर्षीय हरिशंकर गुप्ता ने ग्राम पोड़ीकला में स्थित कुल 22 खसरों की करीब 4.95 एकड़ जमीन को भारमुक्त और विवादरहित बताया था। आरोपी ने इस जमीन का सौदा 29.70 लाख रुपये में किया। शिकायत के मुताबिक पूरी रकम प्राप्त करने के बाद 14 जुलाई 2025 को जमीन के संबंध में विक्रय इकरारनामा भी निष्पादित कराया गया।

9 खसरों की जमीन दूसरे व्यक्ति को बेचने का आरोप

शिकायतकर्ता के अनुसार, रकम लेने के बाद आरोपी ने उसी जमीन में से 9 खसरों की करीब 2.37 एकड़ भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी और उसकी रजिस्ट्री भी करा दी। इसके बाद जब शिकायतकर्ता ने शेष जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो आरोपी कथित तौर पर लगातार टालमटोल करता रहा। मामला संदिग्ध लगने पर जमीन से जुड़े राजस्व अभिलेखों की जांच कराई गई। जांच के दौरान उक्त जमीन के बैंक में बंधक होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी।

पिता से भी लिए थे 20 लाख रुपये

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर शिकायतकर्ता के पिता से भी जमीन-मकान के सौदे के नाम पर 20 लाख रुपये लेने का आरोप है। चांपा स्थित भूमि और मकान को भी भारमुक्त एवं विवादरहित बताकर यह रकम ली गई थी। बाद में इस संपत्ति के संबंध में भी बैंक में बंधक होने की जानकारी सामने आई। इस तरह दोनों संपत्तियों के मामले में शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से कुल 49.70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया।

शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

प्रार्थी की शिकायत के आधार पर चांपा थाने में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की जांच की। जांच के दौरान आरोपी हरिशंकर गुप्ता की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर डॉ. यूलैंडन यार्क के मार्गदर्शन में चांपा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

Chhattisgarh Crime News: आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से मामले को लेकर पूछताछ की और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद उसे न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी हरिशंकर गुप्ता को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस कार्रवाई में चांपा थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार सेन्डे, प्रधान आरक्षक सुनील सिंह सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। जमीन के सौदे में सामने आए आरोपों को लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 03:20 pm

Published on:

23 Sept 2026 03:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / पहले जमीन का सौदा किया, फिर दूसरे को बेच दी… जांजगीर-चांपा में ऐसे ऐंठे 49.70 लाख रुपए

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कौन था असली आरोपी? नवागढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, जांच के बाद SI लाइन अटैच

Chhattisgarh Police Action
newsupdate

बुखार समझकर घर पर ही करते रहे इलाज? स्क्रब टाइफस से युवक की मौत, एक माह में 45 मरीज भर्ती

Scrub Typhus Death
जांजगीर चंपा

Chhattisgarh News: ऑटो में सामान छूटा तो नहीं होगी परेशानी, एक स्टीकर से सीधे चालक तक पहुंचेगा यात्री, जानें कैसे

Auto Driver Registration
जांजगीर चंपा

Lightning Strike Death: जांजगीर-चांपा में बड़ा हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 झुलसे

lightning-strike-kills-3-injures-4
जांजगीर चंपा

Aniruddhacharya Maharaj Katha: जात-पात से लेकर नारी सम्मान तक, चांपा में इन मुद्दों पर बोले कथावाचक

Aniruddhacharya Maharaj Katha
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.