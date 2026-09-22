कौन था असली आरोपी? नवागढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, जांच के बाद SI लाइन अटैच

Chhattisgarh Police Action: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के नवागढ़ थाने में पुलिस की विवेचना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि एक मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी की जगह उसके भाई को ही आरोपी बना दिया। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की बात भी सामने आई है। मामला पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के संज्ञान में आने के बाद जांच कराई गई। जांच में विवेचक की प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर संबंधित एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया।