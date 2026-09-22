18 साल पुराना रपटा बारिश में ढहा, दर्जनों गांवों का टूटा संपर्क, स्कूल से अस्पताल तक पहुंचना हुआ मुश्किल

Gariaband Bridge Collapse: गरियाबंद जिले के बिन्द्रानवागढ़-सातधार मार्ग पर करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनाया गया रपटा पुल बारिश के दौरान धंस गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से दर्जनों गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित हो गया है। रास्ता बंद होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा के काम के साथ-साथ इलाज और जरूरी सेवाओं के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे गंभीर स्थिति यह है कि सड़क बाधित होने के कारण इस मार्ग पर एंबुलेंस और अन्य बड़े वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं।