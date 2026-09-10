पहले पकड़ा, फिर कंधे पर बांधी यूरिया की बोरी, ढोल-नगाड़ों के साथ गांव में घुमाए गए दो युवक, VIDEO वायरल

जानकारी के मुताबिक, झोलाराव गांव में एक किसान के घर से यूरिया खाद की दो बोरियां चोरी हो गई थीं। ग्रामीणों ने चोरी का आरोप गांव के ही प्रभु और कृष्णा नामक दो युवकों पर लगाया है। बताया जा रहा है कि दोनों कथित तौर पर यूरिया की बोरियां लेकर उन्हें बेचने या कहीं ठिकाने लगाने की तैयारी में थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को घेरकर पकड़ लिया। उनके पास से यूरिया की बोरियां मिलने के बाद ग्रामीणों ने दोनों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस को सूचना देने के बजाय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कार्रवाई करने का फैसला किया।