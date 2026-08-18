Anganwadi Recruitment: आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका के पद पर भर्ती शुरू, 5 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन, गरियाबंद में निकली वैकेंसी

Anganwadi Bharti: गरियाबंद जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। एकीकृत बाल विकास परियोजना (ICDS) के अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी के अनुसार, परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के 1 रिक्त पद पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त 2026 से शुरू होकर 5 सितंबर 2026 तक चलेगी।