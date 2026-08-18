Anganwadi Recruitment: आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका के पद पर भर्ती शुरू, 5 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन, गरियाबंद में निकली वैकेंसी

गरियाबंद आंगनबाड़ी में निकली भर्ती (PHoto Patrika)
Anganwadi Bharti: गरियाबंद जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। एकीकृत बाल विकास परियोजना (ICDS) के अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी के अनुसार, परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के 1 रिक्त पद पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त 2026 से शुरू होकर 5 सितंबर 2026 तक चलेगी।
जारी जानकारी के अनुसार, सेक्टर बारूला के अंतर्गत आने वाले कौंदकेरा के आंगनबाड़ी केंद्र कौंदकेरा-2 में आंगनबाड़ी सहायिका का एक पद रिक्त है। इसी पद को भरने के लिए विभाग ने आवेदन मंगाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और बच्चों तथा महिलाओं से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में आंगनबाड़ी सहायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिक्त पद पर भर्ती होने के बाद संबंधित केंद्र की गतिविधियों के संचालन में भी मदद मिलेगी।
इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 20 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 5 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन जमा करें, ताकि किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में परेशानी से बचा जा सके।
एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय की ओर से बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध भर्ती संबंधी दिशा-निर्देश, पात्रता और अन्य आवश्यक जानकारी को ध्यान से पढ़ लें। आवेदन निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के भीतर ही स्वीकार किए जाएंगे।
आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ई-भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ें और मांगे गए दस्तावेजों व जानकारी को सही तरीके से दर्ज करें।
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