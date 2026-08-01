स्कूल कार्यालय में कथित शराब-मुर्गा व अंडा पार्टी! सवाल पूछने पर कहा- ‘गेट आउट फ्रॉम हियर’, गरियाबंद शिक्षकों का Video Viral

Gariaband School Viral Video: छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में जांजगीर-चांपा जिले के बोड़सरा स्कूल में सामने आए शर्मनाक मामले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब गरियाबंद जिले से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मैनपुर विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला देवझर (अमली) में दो शिक्षकों पर स्कूल कार्यालय के भीतर कथित रूप से शराब सेवन करने का आरोप लगा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिसने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।