Tourism in CG: हरियाली और घुमावदार रास्ता, गरियाबंद का नया घाट बना आकर्षण का केंद्र, हर रविवार लग रही भारी भीड़

नए घाट की सबसे खास बात इसकी प्राकृतिक खूबसूरती है। बारिश के दिनों में आसपास की पहाड़ियां और जंगल घनी हरियाली से ढक जाते हैं। घुमावदार सड़क के दोनों ओर दिखाई देने वाली हरियाली और घाटी का नजारा लोगों को रुकने पर मजबूर कर रहा है। रविवार और छुट्टी के दिनों में यहां आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। परिवार और दोस्तों के साथ आने वाले लोग सड़क किनारे रुककर तस्वीरें खींच रहे हैं और मोबाइल से वीडियो बनाकर इस खूबसूरत सफर की यादें संजो रहे हैं। कई लोगों के लिए यह जगह अब केवल आवागमन का मार्ग नहीं, बल्कि कुछ समय प्रकृति के बीच बिताने की पसंदीदा जगह बनती जा रही है।