ढोल-नगाड़ों के बीच दर्जनों जहरीले सांपों की शोभायात्रा, गरियाबंद में ऋषि पंचमी पर निभाई गई अनोखी परंपरा

इस आयोजन की एक खास बात केवल सर्प पूजा तक सीमित नहीं है। यहां सर्पदंश से बचाव और उसके उपचार को लेकर ग्रामीणों को जानकारी भी दी जाती है। गांव में स्थित गुरु सांवरा पाठशाला में पूरे साल सर्पदंश से जुड़े उपचार और बचाव को लेकर ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऋषि पंचमी के अवसर पर इसी प्रशिक्षण से जुड़े दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को सर्पदंश की स्थिति में जरूरी जानकारी और प्राथमिक उपचार के बारे में जागरूक करना है।