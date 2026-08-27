Chhattisgarh News: 6 हजार दुर्लभ किताबें ताले में कैद, दरारों में दम तोड़ रही 122 साल पुरानी धरोहर, संरक्षण की उठी मांग

वाचनालय के भीतर रखी लगभग छह हजार पुस्तकें अत्यंत पुरानी और दुर्लभ हो चुकी हैं। इनके पन्ने छूने मात्र से फटने लगे हैं। परिवार की सदस्य पद्मा दुबे ने बताया कि संस्कृति विभाग के निर्देश पर पुस्तकों की सूची विभाग को भेजी गई थी, लेकिन अब तक डिजिटलीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शासन-प्रशासन समय रहते सहयोग करे तो इस अमूल्य धरोहर को बचाया जा सकता है। प्रपौत्र विकास शर्मा ने भी कहा है कि नई पीढ़ी को पंडित शर्मा के साहित्य से परिचित कराने के लिए भवन का संरक्षण और पुस्तकों का आधुनिकीकरण बेहद जरूरी है।