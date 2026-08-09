Ghatarani Waterfall Accident: घटारानी वाटरफॉल में बड़ा हादसा, पैर फिसलने से ऊंचाई से नीचे गिरा युवक, मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद एक बार फिर पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसे स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, चेतावनी बोर्ड और खतरनाक हिस्सों की बैरिकेडिंग जरूरी मानी जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में जब वाटरफॉल में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, तब प्रशासन और संबंधित विभाग को सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर ऊंचाई वाले और फिसलन भरे स्थानों पर पर्यटकों की आवाजाही नियंत्रित करने की जरूरत है। फिलहाल घायल युवक का उपचार जारी है। हादसे में युवक को कितनी गंभीर चोटें आई हैं और उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है, इस संबंध में विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है।