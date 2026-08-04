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जांजगीर चंपा

Waterfall Accident: जांजगीर के नगरदा वाटरफॉल में दर्दनाक हादसा, झरने के पास चिकने पत्थर से फिसला युवक, मौके पर मौत

Rainy Season Accident नगरदा वाटरफॉल में दर्दनाक हादसा। कोरबा के उरगा निवासी युवक का झरने के पास चिकने पत्थर पर पैर फिसलने से सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई।
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जांजगीर चंपा

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Love Sonkar

Aug 04, 2026

Nagarda Waterfall Accident

नगरदा वाटरफॉल में युवक की मौत (Photo Patrika)

Nagarda Waterfall Accident: जांजगीर जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्थल नगरदा वाटरफॉल में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। कोरबा जिले के उरगा निवासी एक युवक की वाटरफॉल में फिसलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथियों के साथ घूमने के लिए नगरदा वाटरफॉल पहुंचा था। इसी दौरान वह झरने के पास चिकने पत्थरों पर चल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है।

पिकनिक मनाने गया था युवक

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक युवक कोरबा जिले के उरगा क्षेत्र का रहने वाला था। वह अपने दोस्तों के साथ छुट्टी का आनंद लेने नगरदा वाटरफॉल पहुंचा था। बारिश के कारण झरने के आसपास के पत्थर काफी फिसलन भरे हो गए थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह गिर गया और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि साथ मौजूद लोग उसे बचाने का मौका भी नहीं पा सके।

एक सप्ताह में दूसरी मौत से बढ़ी चिंता

नगरदा वाटरफॉल में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी मौत है। लगातार हो रहे हादसों ने इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन खतरनाक स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम, चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग नहीं होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

पुलिस कर रही जांच

घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मृतक के परिजनों को सूचना देने के साथ ही हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

बारिश के मौसम में बरतें सावधानी

प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि बारिश के दौरान वाटरफॉल और नदी-नालों के किनारे विशेष सावधानी बरतें। चिकने पत्थरों पर जाने से बचें, सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और जोखिम वाले क्षेत्रों में सेल्फी या वीडियो बनाने के लिए आगे न बढ़ें। थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने नगरदा वाटरफॉल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, चेतावनी संकेतक और संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

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Updated on:

04 Aug 2026 07:18 pm

Published on:

04 Aug 2026 07:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Waterfall Accident: जांजगीर के नगरदा वाटरफॉल में दर्दनाक हादसा, झरने के पास चिकने पत्थर से फिसला युवक, मौके पर मौत

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