Waterfall Accident: जांजगीर के नगरदा वाटरफॉल में दर्दनाक हादसा, झरने के पास चिकने पत्थर से फिसला युवक, मौके पर मौत

Nagarda Waterfall Accident: जांजगीर जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्थल नगरदा वाटरफॉल में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। कोरबा जिले के उरगा निवासी एक युवक की वाटरफॉल में फिसलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथियों के साथ घूमने के लिए नगरदा वाटरफॉल पहुंचा था। इसी दौरान वह झरने के पास चिकने पत्थरों पर चल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है।