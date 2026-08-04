AAP Leader Accident: जांजगीर-चांपा में सड़क हादसा! बाइक सवार को बचाने के प्रयास में घायल हुए AAP नेता अभिषेक मिश्रा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभिषेक मिश्रा अपनी कार से अकलतरा से बिलासपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर अचानक एक बाइक सवार युवक उनकी गाड़ी के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन को मोड़ने की कोशिश की, जिससे कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में अभिषेक मिश्रा को चोटें आईं। हालांकि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।