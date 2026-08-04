AAP Leader Accident: जांजगीर-चांपा में सड़क हादसा! बाइक सवार को बचाने के प्रयास में घायल हुए AAP नेता अभिषेक मिश्रा

सड़क हादसे में AAP नेता अभिषेक मिश्रा घायल (photo source- Patrika)
AAP Leader Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सोमवार को नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब वे अकलतरा से बिलासपुर की ओर जा रहे थे। दुर्घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए बिलासपुर भेजा गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभिषेक मिश्रा अपनी कार से अकलतरा से बिलासपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर अचानक एक बाइक सवार युवक उनकी गाड़ी के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन को मोड़ने की कोशिश की, जिससे कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में अभिषेक मिश्रा को चोटें आईं। हालांकि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। उनकी मदद से अभिषेक मिश्रा को वाहन से बाहर निकाला गया और प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया।
अस्पताल सूत्रों के अनुसार अभिषेक मिश्रा का इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चिकित्सकों द्वारा आवश्यक जांच और उपचार किया जा रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है।
हादसे की जानकारी मिलते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चिंता का माहौल बन गया। कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अस्पताल और पार्टी कार्यालय से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।
घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में बाइक सवार को बचाने के प्रयास में वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
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