Ration News: छत्तीसगढ़ की 25 राशन दुकानों में नहीं पहुंचा अनाज, 5 हजार से ज्यादा हितग्राही परेशान

नियम के अनुसार 7 सितंबर तक सभी दुकानों में राशन पहुंच जाना था, लेकिन समयसीमा बीतने के कई दिन बाद भी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न दुकानों तक नहीं पहुंचा है। ब्लॉक की कई राशन दुकानों में दो माह का खाद्यान्न अब तक पूरा नहीं पहुंच पाया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार गिरसूल में 266 क्विंटल, मुड़ागांव में 143 क्विंटल, डुमरबहाल में 190 क्विंटल, खुटगांव में 185 क्विंटल, माहुलकोट में 186 क्विंटल, मुंगिया में 122 क्विंटल और भतराबाहली में 83 क्विंटल खाद्यान्न बाकी है। इसके अलावा 20 से 25 राशन दुकानों में सितंबर और अक्टूबर का पूरा राशन नहीं पहुंचा है।