Ration Supply Crisis: रायपुर में राशन भंडारण का संकट! दुकानदारों को आधी सप्लाई, नान अधिकारी बदले

Ration Supply Crisis: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में राशन भंडारण और दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था लंबे समय से प्रभावित बताई जा रही है। इसे लेकर कलेक्टर से लेकर खाद्य सचिव और मंत्री तक शिकायतें पहुंच चुकी हैं। राशन दुकानों में समय पर भंडारण नहीं होने के कारण कार्डधारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच नागरिक आपूर्ति निगम (नान) की जिला प्रबंधक हेलेना तिग्गा का मुख्यालय तबादला कर दिया गया है। अब रायपुर नान के प्रभारी जिला प्रबंधक जीएच त्रीनाथ रेड्डी ने जिम्मेदारी संभाल ली है।