छत्तीसगढ़ में कॉलेज एडमिशन की तारीख बढ़ी, 31 अगस्त तक होंगे आवेदन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश जारी

कॉलेज एडमिशन की डेडलाइन बढ़ी (photo source- Patrika)
CG College Admission: छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज एडमिशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2026 कर दी है। पहले प्रवेश की प्रक्रिया प्राचार्य स्तर पर 31 जुलाई तक निर्धारित थी। इसके बाद कुलपति की विशेष अनुमति से 14 अगस्त तक दाखिला दिया जा सकता था। अब अंतिम तारीख बीतने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश की अवधि में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दाखिले से वंचित रह गए छात्रों को एक और अवसर मिल गया है।
नए आदेश के मुताबिक छात्र अब 31 अगस्त तक प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस चरण में प्रवेश के लिए अलग से मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। कॉलेजों में उपलब्ध सीटों के आधार पर छात्रों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी संबंधित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को इस संबंध में सूचना दे दी है। इससे उन विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, जो किसी वजह से पहले निर्धारित समय सीमा में दाखिला नहीं ले सके थे।
एडमिशन की तारीख बढ़ने का फैसला ऐसे समय आया है, जब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं और बारहवीं की द्वितीय परीक्षा के परिणाम जारी किए हैं। बारहवीं की द्वितीय परीक्षा में कुल 34 हजार 493 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें करीब 23 हजार विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहे। रिजल्ट जारी होने के बाद इन छात्रों के सामने उच्च शिक्षा में प्रवेश का सवाल था। नई प्रवेश तिथि बढ़ने से इन विद्यार्थियों को कॉलेज में दाखिले के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
द्वितीय परीक्षा में शामिल होने वाले ज्यादातर विद्यार्थी पूरक श्रेणी के थे। इनमें कुछ ऐसे छात्र भी शामिल थे, जिन्होंने मार्च में हुई मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल की थी, लेकिन अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होने के कारण दोबारा परीक्षा दी। द्वितीय परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी किया गया। ऐसे में परिणाम आने के बाद इन छात्रों के पास कॉलेज में दाखिले के लिए बेहद कम समय बचा था। कई छात्र इसी वजह से समय पर प्रवेश नहीं ले पाए। अब उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के बाद ऐसे विद्यार्थियों को राहत मिली है।
प्रवेश की तारीख बढ़ने से उन महाविद्यालयों को भी फायदा होगा, जिनमें अभी तक सभी सीटें नहीं भर पाई हैं। खाली सीटों पर अब 31 अगस्त तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। पहले आओ-पहले पाओ की व्यवस्था के कारण छात्रों को मेरिट लिस्ट का इंतजार नहीं करना होगा। उपलब्ध सीट के आधार पर पात्र विद्यार्थियों को सीधे प्रवेश दिया जाएगा।
जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें 31 अगस्त से पहले संबंधित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। छात्रों को सलाह है कि वे संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय से उपलब्ध सीटों, जरूरी दस्तावेजों और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी समय रहते प्राप्त कर लें। द्वितीय परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह फैसला खास तौर पर राहत देने वाला है। अब उन्हें रिजल्ट आने के बाद दाखिले से वंचित होने की चिंता नहीं रहेगी और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
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