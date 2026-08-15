छत्तीसगढ़ में कॉलेज एडमिशन की तारीख बढ़ी, 31 अगस्त तक होंगे आवेदन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश जारी

CG College Admission: छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज एडमिशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2026 कर दी है। पहले प्रवेश की प्रक्रिया प्राचार्य स्तर पर 31 जुलाई तक निर्धारित थी। इसके बाद कुलपति की विशेष अनुमति से 14 अगस्त तक दाखिला दिया जा सकता था। अब अंतिम तारीख बीतने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश की अवधि में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दाखिले से वंचित रह गए छात्रों को एक और अवसर मिल गया है।