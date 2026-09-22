Meat shops closed: रायपुर में तीन दिन बंद रहेगी मांस-मटन की दुकानें, निगम ने जारी किया आदेश

Meat Sale Ban in Raipur: डोल ग्यारस पर्व 22 सितंबर, अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर, दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा 26 सितंबर को है। इन तिथियों पर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित घोषित की गई है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर होटलों में मांस- मटन विक्रय करने पर तत्काल जप्ती कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निगरानी रखने का आदेश है।