New Railway Line: रावघाट-ताड़ोकी नई रेल लाइन का आज होगा स्पीड ट्रायल, एक घंटे तेज रफ्तार से दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन

Railway Line: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल की दल्लीराजहरा-रावघाट परियोजना की नई रेल लाइन ताड़ोकी–रावघाट सिंगल लाइन विद्युतीकृत, ब्रॉडगेज सेक्शन में बदली है। इसका स्पीड ट्रायल मंगलवार को होगा। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) निरीक्षण करेंगे। रेलवे प्रशासन ने इस रेल लाइन क्षेत्र के आमजनों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक से सतर्क रहें और मवेशियों को दूर रखें। ताकि सुरक्षित ट्रायल हो सके। इस दौरान दुर्ग से रावघाट तक तथा विशेष रूप से ताड़ोकी–रावघाट रेल खंड के आसपास रहने वाले आमजनों से रेलवे ट्रैक की संरक्षा रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है।