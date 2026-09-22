Patrika Exclusive: अब नारियल नहीं, मशीन बताएगी जमीन के नीचे कहां है जलधारा, बोरिंग से पहले होगी भूजल की जांच

Patrika Exclusive: @ताबीर हुसैन। गर्मी आते ही गांवों में पानी की तलाश तेज हो जाती है। किसान बोरिंग कराते हैं, लेकिन कई बार पानी नहीं मिलता और बार-बार की खुदाई खर्च बढ़ाती जाती है। ऐसे में अब भूजल की तलाश के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीन के भीतर की संरचना, चट्टानों और संभावित फ्रैक्चर जोन की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किस स्थान पर बोरिंग करने पर पानी मिलने की संभावना है। रायपुर निवासी देव वर्मा पिछले पांच-छह वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने भूविज्ञान में बीएससी और एमएससी किया है तथा हैदराबाद से हाइड्रोजियोलॉजी का कोर्स किया है। उनके अनुसार आधुनिक मशीन की मदद से जमीन के नीचे पानी की स्थिति, गहराई और मिट्टी की परतों की संरचना का अध्ययन किया जाता है।