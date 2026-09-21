राहुल गांधी को ये सब करना शोभा नहीं देता, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह डाली ऐसी बात, देखें वीडियो

देश की जनता लगातार कांग्रेस की राजनीति को देख और समझ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव परिणाम भी हमारे सामने हैं। सीएम साय ने कहा, छात्रसंघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई एक भी केंद्रीय पद नहीं जीत सकी। ये चुनाव परिणाम अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने कहा, देश का यवा बहत जागरूक है।