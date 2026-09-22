LPG Cylinder Subsidy: 30 सितंबर तक नहीं कराया बायोमेट्रिक तो अटक सकती है सब्सिडी, जानें पूरी प्रक्रिया

एलपीजी कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए खुद ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल और लैपटॉप के जरिए गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा। इसे खोलते ही बायोमेट्रिक का आप्शन खुलने पर अपने चेहरा दिखाकर सीधे बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बीएए पूरा कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उनको रिफिल पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। केवायसी कराने की सूचना देने के लिए उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजा गया है। वहीं अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 2333 555 पर कॉल कर सकते हैं।