Raipur Municipal Corporation: महापौर ने लगाई अधिकारियों की क्लास, कहा- जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं, उसे बेहतर सुविधाएं दें

Municipal Corporation: महापौर मीनल चौबे ने शनिवार को निगम अधिकारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने पूछा कि क्या जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए है, उसे बेहतर सुविधाएं कौन मुहैया कराएगा। राजस्व अधिकारी पहले स्वयं अधिनियम जान ले, इसके बाद टैक्स की प्रक्रिया तय करें। महापौर यह कहते हुए भड़क गईं कि यूजर चार्ज में किस नियम के तहत ब्याज वसूला जा रहा है। इस दौरान अधिकारी हक्का-बक्का रह गए। निगम मुख्यालय में राजस्व विभाग की विस्तृत समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने बकाया राजस्व, पार्ट-पेमेंट, भवन पूर्णता प्रमाणपत्र, विभिन्न कॉलोनियों में कर वसूली तथा निगम की लीज संपत्तियों से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की।