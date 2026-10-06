जांजगीर में बिना काम 16.76 लाख रुपए निकालने का आरोप, पूर्व सरपंच को नोटिस जारी

ग्राम पंचायतों में सड़क, नाली, भवन, पानी और अन्य विकास कार्यों के लिए सरकारी राशि जारी की जाती है। इन कार्यों में राशि खर्च होने के बाद मौके पर काम हुआ या नहीं, इसकी निगरानी प्रशासनिक स्तर पर की जाती है। सलनी पंचायत में सामने आए इस मामले ने एक बार फिर पंचायतों में विकास कार्यों के लिए जारी राशि के उपयोग और काम की गुणवत्ता की जांच की जरूरत को सामने ला दिया है। अब पूर्व सरपंच के जवाब के बाद ही स्पष्ट होगा कि 16.76 लाख रुपए की राशि किन कार्यों के लिए निकाली गई और उन कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है।