Road Accident: जांजगीर-चांपा में बेकाबू होकर नाले के पास पलटी कार, युवक की मौके पर मौत, एक-दो दिन पहले ही खरीदी थी गाड़ी

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सोमवार तड़के सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसो के पास बिलासपुर-पामगढ़-शिवरीनारायण मुख्य मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर नाले के किनारे पलट गई। हादसे में कार में सवार तुस्मा निवासी जय कुमार साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवकों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि मृतक ने एक-दो दिन पहले ही सेकंड हैंड कार खरीदी थी।