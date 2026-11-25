थाना प्रभारी प्रशिक्षु SI निलंबित (Photo Source- Patrika File Photo)
Trainee SI Suspended: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस की दबिश के बाद एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। हसौद थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पुलिस ने जुआ फड़ पर छापेमारी की थी। पुलिस को देखकर वहां मौजूद युवक महेश राम केंवट ने कथित तौर पर तालाब में छलांग लगा दी। इसके बाद वह लापता हो गया। सोमवार सुबह तालाब में उसका शव तैरता हुआ मिला।
युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने पुलिस पर मृतक के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग करते हुए चक्काजाम कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्ती एसपी ने हसौद थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप निरीक्षक जयराम साहू को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच की जिम्मेदारी डभरा एसडीओपी को सौंपी गई है।
जानकारी के मुताबिक, रविवार देर रात हसौद थाना पुलिस को गांव में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर गांव का ही रहने वाला महेश राम केंवट भागने लगा और उसने पास के तालाब में छलांग लगा दी। इसके बाद वह पानी में लापता हो गया। घटना के बाद उसकी तलाश की गई, लेकिन रात में उसका पता नहीं चल सका।
रातभर लापता रहने के बाद सोमवार सुबह महेश राम केंवट का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। इसकी जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और पंचनामा की कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा।
महेश राम केंवट की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जुआ फड़ पर दबिश के दौरान पुलिस ने मृतक के साथ मारपीट की थी। परिजनों ने इस मामले में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, पुलिस पर लगाए गए मारपीट के आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि छापेमारी के दौरान वास्तव में क्या घटनाक्रम हुआ था और युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई।
युवक की मौत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की। मांगों को लेकर परिजनों ने चक्काजाम भी किया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
मामले में सक्ती एसपी ने कार्रवाई करते हुए हसौद थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप निरीक्षक जयराम साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने उच्चाधिकारियों को सूचना दिए बिना जुआ फड़ पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी मामला चर्चा का विषय बन गया है। एसपी ने घटनाक्रम की जांच के लिए डभरा एसडीओपी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी को पूरे मामले के तथ्यों, छापेमारी की परिस्थितियों और पुलिसकर्मियों की भूमिका की पड़ताल करनी होगी।
फिलहाल इस पूरे मामले में दो अहम पहलुओं की जांच की जा रही है। पहला, पुलिस ने किस सूचना के आधार पर जुआ फड़ पर दबिश दी और क्या इस कार्रवाई की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई थी। दूसरा, छापेमारी के दौरान युवक के तालाब में कूदने और बाद में उसकी मौत होने की परिस्थितियां क्या थीं। इसके साथ ही परिजनों की ओर से लगाए गए मारपीट के आरोपों की भी जांच जरूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल प्रशिक्षु SI जयराम साहू को निलंबित कर दिया गया है और डभरा एसडीओपी मामले की जांच करेंगे। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और युवक की मौत के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है।
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जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़