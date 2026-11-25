फिलहाल इस पूरे मामले में दो अहम पहलुओं की जांच की जा रही है। पहला, पुलिस ने किस सूचना के आधार पर जुआ फड़ पर दबिश दी और क्या इस कार्रवाई की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई थी। दूसरा, छापेमारी के दौरान युवक के तालाब में कूदने और बाद में उसकी मौत होने की परिस्थितियां क्या थीं। इसके साथ ही परिजनों की ओर से लगाए गए मारपीट के आरोपों की भी जांच जरूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल प्रशिक्षु SI जयराम साहू को निलंबित कर दिया गया है और डभरा एसडीओपी मामले की जांच करेंगे। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और युवक की मौत के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है।