चौथी कार्रवाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेंगाकठेरा, विकासखंड डोंगरगढ़ में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 अतुल कुमार सिन्हा के खिलाफ की गई है। उनके विरुद्ध विभाग ने कई गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही के आरोप दर्ज किए हैं। विभागीय आदेश के अनुसार, अतुल कुमार सिन्हा 28 सितंबर 2026 से बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। इस संबंध में संस्था प्रमुख की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उन्होंने उसका जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा उन पर विद्यालय के बिजली बिल की राशि 6530 रुपये का आहरण करने के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) में भुगतान नहीं करने का आरोप है।