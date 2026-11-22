ललित चंद्राकर की राजनीतिक पहचान 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश स्तर पर चर्चा में आई। उन्होंने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में ललित चंद्राकर को 87,175 वोट मिले थे। उन्होंने ताम्रध्वज साहू को 16,642 मतों के अंतर से हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। एक वरिष्ठ और सरकार में मंत्री रह चुके नेता को हराने के बाद उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत हुई। अब विधानसभा में विधायक की भूमिका के साथ राष्ट्रीय OBC मोर्चा में महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने से उनका संगठनात्मक दायरा भी बढ़ेगा।