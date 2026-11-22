ललित चंद्राकर को मिली राष्ट्रीय जिम्मेदारी (Photo Source- Patrika Create)
BJP National Team: भारतीय जनता पार्टी ने अपने OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा की राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम में छत्तीसगढ़ को भी प्रतिनिधित्व मिला है। दुर्ग ग्रामीण से भाजपा विधायक ललित चंद्राकर को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के खम्हन ताम्रकर को राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर जारी नियुक्ति सूची तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
ललित चंद्राकर की इस नियुक्ति को केवल संगठन में एक नया पद मिलने के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में OBC वर्ग की भूमिका, कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व और दुर्ग जिले के राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर भाजपा ने ललित चंद्राकर को ही राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी क्यों सौंपी? उनकी नियुक्ति के पीछे पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है?
छत्तीसगढ़ की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश में OBC वर्ग से आने वाले नेताओं की राजनीतिक और संगठनात्मक भागीदारी भी लगातार चर्चा में रहती है। ऐसे में भाजपा की राष्ट्रीय OBC मोर्चा टीम में छत्तीसगढ़ के विधायक को महामंत्री बनाना प्रदेश को राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनिधित्व देने के तौर पर देखा जा सकता है।
ललित चंद्राकर की नियुक्ति से पार्टी को छत्तीसगढ़ में OBC वर्ग के बीच संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय चेहरा मिला है। हालांकि पार्टी ने नियुक्ति के पीछे कोई जातिगत या चुनावी कारण आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से इस फैसले को OBC नेतृत्व के प्रतिनिधित्व से जोड़कर देखा जा रहा है।
ललित चंद्राकर कुर्मी समुदाय से आते हैं। छत्तीसगढ़ में कुर्मी समाज की अच्छी-खासी आबादी है और प्रदेश की राजनीति में इस समुदाय की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में राष्ट्रीय OBC मोर्चा में उन्हें जिम्मेदारी मिलना सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से चर्चा का विषय है। राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से देखें तो भाजपा अलग-अलग सामाजिक वर्गों से आने वाले नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी देकर उनकी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करती रही है। ललित चंद्राकर की नियुक्ति को भी इसी व्यापक संगठनात्मक रणनीति के संदर्भ में देखा जा सकता है।
ललित चंद्राकर की राजनीतिक पहचान 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश स्तर पर चर्चा में आई। उन्होंने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में ललित चंद्राकर को 87,175 वोट मिले थे। उन्होंने ताम्रध्वज साहू को 16,642 मतों के अंतर से हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। एक वरिष्ठ और सरकार में मंत्री रह चुके नेता को हराने के बाद उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत हुई। अब विधानसभा में विधायक की भूमिका के साथ राष्ट्रीय OBC मोर्चा में महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने से उनका संगठनात्मक दायरा भी बढ़ेगा।
ललित चंद्राकर का भाजपा से जुड़ाव नया नहीं है। वह वर्ष 1994 से पार्टी में सक्रिय हैं। अपने राजनीतिक सफर के दौरान उन्होंने युवा मोर्चा में भी काम किया और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। लंबे समय तक संगठन में काम करने का अनुभव और विधानसभा चुनाव में मिली जीत उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के अहम पहलू हैं। ऐसे में राष्ट्रीय टीम में उनकी नियुक्ति को संगठन में उनके लंबे जुड़ाव और वर्तमान राजनीतिक भूमिका के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।
ललित चंद्राकर दुर्ग जिले के कोलिहापुरी गांव के रहने वाले हैं। यह जिला प्रदेश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दुर्ग जिले से आते हैं। ऐसे में इसी जिले के विधायक को भाजपा के राष्ट्रीय OBC मोर्चा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना स्थानीय राजनीतिक दृष्टि से भी चर्चा का विषय है। हालांकि इस नियुक्ति को किसी एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जोड़ना उचित नहीं होगा, लेकिन दुर्ग जिले में भाजपा के संगठनात्मक विस्तार और स्थानीय नेतृत्व को राष्ट्रीय पहचान देने के लिहाज से यह फैसला महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर ललित चंद्राकर की भूमिका केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर OBC मोर्चा की संगठनात्मक गतिविधियों, पार्टी के कार्यक्रमों और विभिन्न राज्यों में संगठन के कामकाज से जुड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। इस जिम्मेदारी के जरिए उन्हें दूसरे राज्यों के OBC नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में OBC मोर्चा की गतिविधियों और संगठनात्मक अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर साझा करने का भी मौका मिलेगा।
भाजपा केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी सूची में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय कार्यसमिति सहित कई पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। छत्तीसगढ़ से ललित चंद्राकर को राष्ट्रीय महामंत्री और खम्हन ताम्रकर को राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है। इससे राष्ट्रीय OBC मोर्चा में छत्तीसगढ़ के दो नेताओं को प्रतिनिधित्व मिला है। अब देखना होगा कि नई टीम के गठन के बाद प्रदेश में OBC मोर्चा की संगठनात्मक गतिविधियों को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है।
ललित चंद्राकर की नियुक्ति के कई राजनीतिक पहलू हैं। पहला, भाजपा ने छत्तीसगढ़ के एक OBC विधायक को राष्ट्रीय संगठन में जगह दी है। दूसरा, कुर्मी समाज से आने वाले नेता को राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने से सामाजिक प्रतिनिधित्व का संदेश जाता है। तीसरा, लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय रहने वाले नेता को विधानसभा की जीत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी भूमिका मिली है।
हालांकि भाजपा ने उनकी नियुक्ति के पीछे कोई विशेष जातिगत या चुनावी गणित घोषित नहीं किया है। इसलिए इसे पार्टी की संगठनात्मक रणनीति, OBC नेतृत्व को प्रतिनिधित्व और छत्तीसगढ़ के नेताओं की राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर ललित चंद्राकर अपनी नई जिम्मेदारी में किस तरह की भूमिका निभाते हैं और इसका छत्तीसगढ़ में भाजपा के OBC संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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