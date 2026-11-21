Guest Editor: कभी घर से बाहर जाने के नाम पर छिप जाने वाला रोहित कुमार गौड़ आज देश के लिए पदक जीतने का सपना देखता है। छह साल की उम्र में एक हादसे में अपना एक पैर गंवाने के बाद उसकी दुनिया जैसे सिमट गई थी। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के दूरस्थ गांव पनकोटा में रहने वाले रोहित के लिए घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और आगे बढऩे के अवसर भी सीमित थे। लेकिन गांव के तालाब में तैरने का शौक उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा, यह किसी ने नहीं सोचा था।