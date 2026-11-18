पर्याप्त दवा उपलब्ध कराने के निर्देश: अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों को उनके यहां उपलब्ध तथा मरीजों को दी जाने वाली संबंधित एंटी कैंसर दवाओं की एमआरपी का संशोधित मूल्य सूची से नियमित मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी मरीज से लागू संशोधित एमआरपी से अधिक राशि नहीं ली जा सकती। साथ ही, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और उनकी कमी की स्थिति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।