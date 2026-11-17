इस अवसर पर तेलंगाना के जल संसाधन मंत्री एन. रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी मौजूद रहे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील, तेलंगाना के मुख्य सचिव संजय जाजू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो भी उपस्थित थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव सहित दोनों राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस मुलाकात में शामिल हुए।