BJP vs Congress: CM विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर निशाना, बोले- आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाया

BJP vs Congress: जनजातीय गौरव दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धरमजयगढ़ रवाना होने से पहले कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक जनजातीय समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आजादी के 79 साल में केंद्र और राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आदिवासी समाज के समुचित विकास के लिए भाजपा ने वास्तविक रूप से काम किया है।