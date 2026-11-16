CG Nikay Chunav: 17 निकाय चुनाव में कांग्रेस कराएगी गोपनीय सर्वे, जीतने की क्षमता के आधार पर मिलेगा टिकट

CG Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के 17 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी गोपनीय सर्वे कराने की तैयारी में है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे उम्मीदवारों की तलाश करना है, जिनमें चुनाव जीतने की क्षमता हो और जो अपने वार्ड में पार्टी को मजबूत स्थिति में ला सकें। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और टिकट वितरण में इसे महत्वपूर्ण आधार बनाया जा सकता है।