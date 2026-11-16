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CG Nikay Chunav: 17 निकाय चुनाव में कांग्रेस कराएगी गोपनीय सर्वे, जीतने की क्षमता के आधार पर मिलेगा टिकट

Urban Local Body Elections: छत्तीसगढ़ के 17 नगरीय निकायों में चुनाव से पहले कांग्रेस गोपनीय सर्वे कराएगी। सर्वे में उम्मीदवारों की लोकप्रियता और जीतने की क्षमता के आधार पर टिकट वितरण की तैयारी होगी।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 16 Nov 2026, 12:42 PM IST

CG Nikay Chunav

CG Nikay Chunav: 17 निकाय चुनाव में कांग्रेस कराएगी गोपनीय सर्वे(photo-AI)

CG Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के 17 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी गोपनीय सर्वे कराने की तैयारी में है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे उम्मीदवारों की तलाश करना है, जिनमें चुनाव जीतने की क्षमता हो और जो अपने वार्ड में पार्टी को मजबूत स्थिति में ला सकें। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और टिकट वितरण में इसे महत्वपूर्ण आधार बनाया जा सकता है।

दरअसल, चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ने लगी है। कई वार्डों में एक से अधिक नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस संगठन केवल पदाधिकारियों की सिफारिश या बड़े नेताओं के प्रभाव के आधार पर टिकट देने के बजाय जमीनी स्थिति का आकलन करना चाहता है।

Chhattisgarh Municipal Elections 2026: वार्डों में पकड़ और जनाधार के आधार पर होगी उम्मीदवारों की परख

कांग्रेस के प्रस्तावित सर्वे में संभावित उम्मीदवारों की स्थानीय स्तर पर पकड़, आम लोगों के बीच उनकी छवि, सामाजिक समीकरण, पिछले चुनाव का प्रदर्शन और संगठन में सक्रियता जैसे पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। इसके जरिए यह जानने की कोशिश होगी कि किस वार्ड में कौन सा चेहरा विपक्षी उम्मीदवार को चुनौती देने की स्थिति में है।

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पार्टी की रणनीति साफ है कि टिकट वितरण में केवल दावेदारी को नहीं, बल्कि उम्मीदवार की जीतने की संभावना को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और जनसंपर्क को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

417 नगरीय पदों पर होना है चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, दिसंबर के अंत तक नगरपालिका आम निर्वाचन के तहत कुल 417 पदों के लिए चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली और बिरगांव नगर निगम के महापौर पद, 13 नगरपालिका अध्यक्ष और 400 पार्षद पद शामिल हैं।

इसके अलावा उपचुनाव के तहत एक अध्यक्ष और छह पार्षद पदों पर भी निर्वाचन होना है। वहीं, त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत 814 पदों के लिए चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें जनपद पंचायत सदस्य का एक, सरपंच के 92 और पंच के 721 पद शामिल हैं। इतने बड़े चुनावी दायरे को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

टिकट के लिए दावेदारों की बढ़ी सक्रियता

चुनाव की तैयारियों के बीच नगरीय निकायों में टिकट के दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। स्थानीय नेताओं से लेकर संगठन के पदाधिकारी तक अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। कई वार्डों में टिकट के लिए एक से अधिक दावेदार सामने आ रहे हैं।

ऐसे में सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे मजबूत उम्मीदवारों की पहचान करने के साथ टिकट वितरण के बाद संभावित असंतोष और बगावत को नियंत्रित करने की रणनीति बनाने में भी मदद मिल सकती है। पार्टी चाहती है कि उम्मीदवार चयन के दौरान जमीनी स्थिति को प्राथमिकता दी जाए, ताकि चुनाव के समय संगठन के भीतर विवाद की स्थिति कम हो।

पुराने समीकरणों के साथ नए चेहरों की भी होगी परीक्षा

कांग्रेस के सर्वे का एक अहम पहलू नए और युवा चेहरों की संभावनाओं को परखना भी हो सकता है। उम्मीदवार की स्थानीय पकड़, जनसंपर्क, सामाजिक समीकरण और संगठन में सक्रियता के साथ युवा मतदाताओं के बीच उसकी छवि भी टिकट चयन में उपयोगी साबित हो सकती है।

यदि पार्टी जेन जी यानी युवा मतदाताओं की राय को भी सर्वे का हिस्सा बनाती है, तो टिकट वितरण में नए और युवा नेतृत्व को आगे लाने का रास्ता खुल सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस बार निकाय चुनाव में केवल दावेदारों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि वार्डों में उनकी वास्तविक स्थिति और जीतने की क्षमता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने की तैयारी में है।

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