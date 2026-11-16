दीपक टंडन के मोबाइल में सफेदपोशों की चैटिंग! फॉरेंसिक जांच से खुल सकते हैं कई रसूखदारों के राज, मचेगा हड़कंप

अधिकांश अवैध गतिविधियों से जुड़ी जानकारी इसी मोबाइल में है। इस मोबाइल को तेलीबांधा पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में बरखा की गिरफ्तारी के समय जब्त किया था। अब तक इसकी जांच शुरू नहीं हुई है। चर्चा है कि दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन और उसके साथियों ने महिला डीएसपी के मामले के बाद एक चर्चित आईपीएस को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल थे, जिनका उसके होटल में आना-जाना था। अक्सर देर रात तक होटल में शराब पार्टी करते थे।