Janjatiya Gaurav Diwas: पीएम मोदी बोले- माओवाद व नक्सलवाद से मुक्ति देश की बड़ी उपलब्धि

Janjatiya Gaurav Diwas: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ सहित देशभर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है, जब देश की दो बड़ी उपलब्धियों की चर्चा हर जगह हो रही है। पहली उपलब्धि है- देश के करीब 50 करोड़ लोगों का भीषण गरीबी को परास्त करना, गरीबी से बाहर निकलना। और दूसरी उपलब्धि है- देश का नक्सलवाद व माओवादी आतंक का खात्मा, माओवादी आतंक से मुक्ति पाना। ये दोनों उपलब्धियां हमारे जनजातीय भाई-बहनों के जीवन से, गहराई से जुड़ी हैं।