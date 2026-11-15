Railway Salary Scam: 18-20 हजार की जगह मिल रहे सिर्फ 10 हजार, रायपुर रेल मंडल में कर्मचारियों ने लगाए आरोप

Railway Salary Scam: यात्रियों को स्वच्छ सफर देने वाले रेल सफाईकर्मियों के साथ ही आर्थिक शोषण का मामला सामने आया है। रायपुर रेल मंडल में ट्रेनों की साफ-सफाई और पानी की व्यवस्था संभालने वाली ठेका कंपनी 'किंग एक्सपर्ट्स इन सिक्योरिटी सॉल्यूशन' पर कर्मचारियों के वेतन में कथित कटौती और एटीएम कार्ड अपने पास रखने के गंभीर आरोप लगे हैं। कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें हर महीने 18 से 20 हजार रुपए वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में केवल 10 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं। बाकी रकम बैंक खाते से निकाल ली जाती है। कर्मचारियों ने इस मामले में श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।