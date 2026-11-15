धान खरीदी से पहले बड़ा खुलासा! राशन दुकानों में अटके 7 लाख बारदाने, किसानों की तौल पर पड़ सकता है असर

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Paddy Procurement 2026: किसानों ने खेतों में खून-पसीना बहाकर धान तैयार कर लिया, सरकार ने खरीदी की तारीख भी तय कर दी, लेकिन व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदारों के सामने अब बारदाने का संकट है। हैरानी की बात यह है कि धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि राशन दुकानों में सरकारी बारदाने अटकने से पैदा हुई है। जिले के करीब 250 राशन दुकानदारों ने अब तक बारदाने वापस नहीं लौटाए हैं। नतीजा, धान खरीदी शुरू होने से पहले ही करीब 7 लाख बोरों की कमी का संकट मंडराने लगा है। जबकि रायपुर समेत प्रदेशभर में रविवार से धान खरीदी शुरू हो जाएगी।