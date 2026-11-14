धान खरीदी में गड़बड़ी की तो तुरंत पकड़े जाएंगे! AI बताएगा किस केंद्र में हो रहा खेल, जानें कैसे?

धान खरीदी के दौरान बिचौलियों की सबसे बड़ी कोशिश दूसरे राज्यों से कम कीमत पर धान लाकर स्थानीय किसानों के पंजीयन और टोकन के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खपाने की रहती है। इस पर रोक लगाने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ाई गई है। कल्लूबंजारी, बोरतलाव और चिचोला आरटीओ बैरियर पर वाहनों की जांच की जाएगी। इसके अलावा टीपानगढ़, भकुर्रा और बेंदाड़ी में नाकेबंदी रहेगी। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की ओर से आने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच कर अवैध धान परिवहन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार अंदरूनी इलाकों के रास्तों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी, ताकि मुख्य मार्गों से बचकर धान खपाने की कोशिश न हो सके।