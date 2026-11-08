जहां कभी बूंद-बूंद पानी को तरसता था गांव, वहां महिला सरपंच ने 3 साल में लिख दी जल संरक्षण की नई कहानी

गुंडरदेही में तीन साल पहले जिस पानी के लिए ग्रामीणों को 600 से 700 फीट तक बोरवेल खुदवाने पड़ते थे, आज वहां 70 से 130 फीट की गहराई पर पानी उपलब्ध हो रहा है। यह बदलाव गांव में किए गए जल संरक्षण के कार्यों और सामूहिक प्रयासों की अहमियत को दिखाता है। इस बदलाव ने ग्रामीणों के सामने पानी को लेकर एक नई उम्मीद पैदा की है। अब गांव में बारिश के पानी को रोकने और भूजल स्रोतों को रिचार्ज करने की जरूरत को लोग पहले से बेहतर समझने लगे हैं। सरपंच उमा सिंह ठाकुर की पहल ने यह संदेश दिया है कि जल संकट का समाधान केवल अधिक बोरवेल खोदने में नहीं, बल्कि उपलब्ध पानी को बचाने और उसका सही प्रबंधन करने में भी छिपा है।