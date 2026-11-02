Rajnandgaon Accident News: मंजिल तक नहीं पहुंच सका सुनाराम, खड़े ट्रक ने छीन ली 35 साल के युवक की जिंदगी

वहीं खडग़ांव थाना क्षेत्र के ही ग्राम फुलकोड़ो के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने वाला बाइक चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार फुलकोड़ो निवासी नीरज साहू अपने साथी अनुराग सिन्हा के साथ बाइक से आरटीओ कार्यालय राजनांदगांव गया था। रात करीब 8.30 बजे दोनों घर लौट रहे थे। ग्राम चोरिया-फुलकोड़ो के पास आत्माराम निषाद तालाब किनारे सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सडक़ पर गिरकर घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी मोहित लाल साहू ने बाइक का नंबर सीजी 08 आरयू 6549 बताया। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया।