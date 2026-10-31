राजनांदगांव के हॉकी स्टेडियम को मिलेगी नई पहचान, 2 करोड़ से बिछेगा बेल्जियम का ब्लू टर्फ

Rajnandgaon Hockey Stadium: संस्कारधानी की हॉकी परंपरा को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद जगी है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खराब हो चुके टर्फ को बदलने का काम शुरू हो गया है। लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से यहां नया एस्ट्रोटर्फ लगाया जा रहा है। इस बार मैदान में बेल्जियम से मंगाया गया नीले रंग का टर्फ बिछाया जाएगा। नए टर्फ की सौगात मिलने से पिछले दो साल से टल रहे अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन की उम्मीद भी बढ़ गई है। इससे हॉकी खिलाडि़य़ों और खेल प्रेमियों में उत्साह है।