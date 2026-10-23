Rajnandgaon Breaking: डोंगरगढ़ में झूला लगाने को लेकर विवाद, खूनी संघर्ष में पांच घायल, एक रायपुर रेफर

डोंगरगढ़ में झूला लगाने को लेकर विवाद (Photo Patrika Create)
Rajnandgaon News: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धर्मनगरी डोंगरगढ़ में नवरात्र मेले के दौरान झूला लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद गुरुवार रात खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के लोगों द्वारा एक-दूसरे पर लाठी-डंडे और चाकू से हमला किए जाने की जानकारी सामने आई है। घटना में कुल पांच लोग घायल हो गए, जिनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल रवि वर्मा को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, डोंगरगढ़ में नवरात्र मेले के दौरान झूला लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। शुरुआत में यह विवाद आपसी कहासुनी तक सीमित था, लेकिन गुरुवार रात मामला बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान लाठी-डंडों के साथ चाकू से भी हमला किए जाने की बात सामने आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। नवरात्र मेले के दौरान हुई इस घटना से क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि, विवाद की शुरुआत किस बात से हुई और हिंसा में किसकी क्या भूमिका रही, इसका स्पष्ट खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।
इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के कुल पांच लोगों के घायल होने की जानकारी है। घायलों में रवि वर्मा को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें पहले प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का उपचार कराया गया है। घायलों की चोटों की प्रकृति और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कार्रवाई की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, मारपीट में कौन-कौन शामिल था और घटना के दौरान किसने किस पर हमला किया।
डोंगरगढ़ में नवरात्र मेले के दौरान हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। मामले में आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मेले के दौरान हुई हिंसक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस का ध्यान स्थिति सामान्य बनाए रखने और विवाद में शामिल लोगों की भूमिका की जांच करने पर है।
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